Coop: raccolta firme per educazione affettiva a scuola

Da un lato “Dire Fare Amare”, la campagna Coop, avviata a inizio 2025, che punta all’obbligatorietà dell’educazione affettiva nelle scuole come strumento di prevenzione rispetto al dilagare della violenza di genere, ma anche rispetto a altre manifestazioni di disagio. Dall’altro “Diritto a Stare Bene” una proposta di legge di Iniziativa Popolare per l’istituzione del servizio nazionale pubblico di psicologia, anche nelle scuole come servizio obbligatorio e permanente.

Ora Coop e Comitato Promotore della Proposta di Legge viaggiano assieme e prende avvio così “Una firma che vale una vita”, la raccolta firme rivolta a soci e consumatori in 40 punti vendita Coop in tutta Italia, a partire da Firenze. Alle postazioni allestite nei negozi si potrà firmare, o anche acquisire informazioni. La firma è anche digitale direttamente sul sito del Ministero della Giustizia (come da link indicato in calce del comunicato).

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, presso il Coop.fi di Ponte a Greve, alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Maura Latini, presidente Coop Italia, Francesco Maesano, giornalista Rai-TG1 ed Elisabetta Camussi, docente di Psicologia Sociale presso l’Università Milano Bicocca, in rappresentanza del Comitato Promotore “Diritto a Stare Bene”. In qualità di testimonial, all’iniziativa hanno partecipato anche l’attore Eduardo Scarpetta e l’autrice femminista e performer Teresa Cinque.

Diritto a stare bene, la proposta di legge di Iniziativa Popolare - Il progetto nasce dall’associazione senza scopo di lucro “Pubblica” e vuole istituire una rete di servizi di psicologia di territorio che offra il supporto gratuito di psicologi pubblici in scuole, ospedali, luoghi di lavoro, servizi sociali, case di comunità, centri sportivi e carceri. La proposta, ufficializzata nel mese di luglio 2025, ha già raccolto decine di migliaia di firme, l’appoggio di centinaia di volontari per promuoverla (600 candidati si sono fatti avanti in pieno agosto) e di personaggi come la cantante Francesca Michielin, il calciatore Marco Materazzi, l’attore Eduardo Scarpetta, l’autrice femminista e performer Teresa Cinque.

Tra i luoghi delle comunità dove il servizio psicologico gratuito e pubblico è indispensabile figura la scuola, dove la presenza dello psicologo in classe nell’orario scolastico può funzionare in un’ottica di informazione e prevenzione rispetto a dinamiche di violenza e prevaricazione. Come ogni Proposta di Legge per avviare il suo iter occorre raggiungere il tetto delle 50.000 firme; la raccolta chiude il prossimo 10 dicembre. Il sostegno di Coop e l’avvio di “Una firma per la vita” - La campagna di sostegno a “Diritto a stare bene” arriverà nei punti vendita Coop a ottobre e novembre, a partire appunto dal supermercato di Ponte a Greve a Firenze e vedrà i soci Coop a fianco dei volontari del Comitato Promotore per raccogliere firme partendo dal presupposto che l’assistenza psicologica è un diritto. In particolare, la collaborazione nasce perché la proposta di legge contempla la necessità dell’educazione alle relazioni nelle scuole obbligatoria e permanente garantita appunto dalla presenza dello psicologo.

