Simest: Vittorio de Pedys nuovo presidente

Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, comunica che l’assemblea degli azionisti, riunitasi oggi, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2025-2027. Vittorio de Pedys è stato nominato presidente. Regina Corradini D’Arienzo è stata designata alla carica di amministratore delegato. Gli altri consiglieri sono: Matteo Zoppas, Sandro Donati, Maria Elena Perretti, Roberto Rati, Barbara Cimmino.

L’assemblea degli azionisti, scrive nel comunicato ufficiale, "nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori, ha ringraziato tutti i membri uscenti, in particolare il presidente Pasquale Salzano, per il rilevante impegno profuso e per i positivi risultati raggiunti".

L’assemblea ha, infine, nominato i membri del collegio sindacale, che risulta così composto: Renato Castaldo (presidente del Collegio Sindacale), Lucrezia Iuliano (Sindaco effettivo), Ugo Venanzio Gaspari (Sindaco effettivo).

De Pedys, nuovo presidente Simest è nato a Roma il 2 luglio 1960, è professore di finanza ed è attualmente economic advisor presso la presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per la Programmazione ed il coordinamento della politica economica). Consulente del Senato della Repubblica Italiana, dove collabora con l’“Osservatorio sulla finanza pubblica e la valutazione delle politiche pubbliche”; membro consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla banche ed il sistema finanziario del Senato.

De Pedys ha ricoperto incarichi di vertice nel settore bancario e finanziario, tra cui Chief Financial Officer di ICCREA Banca, Managing Director di Smith Barney Europe (Citigroup) a Londra, nonché Director di Merrill Lynch International a Londra.

È professore permanente di Finanza presso l’ESCP Business School dove insegna a Torino, Parigi e Londra, e presso l’Università di Roma Tor Vergata, dove è vicedirettore del Master Executive MBA, la Grenoble Graduate School of Management, la Danube University Krems, la Pace University di New York, la LUISS e altre istituzioni internazionali.

Laureato con lode in Economia e Commercio all’Università “La Sapienza” di Roma sotto la guida del professor Federico Caffè, ha completato la propria formazione alla Harvard Business School. È analista finanziario certificato FEAF/CFA e presidente di diverse associazioni non profit ed ELIS fellow.

Regina Corradini D’Arienzo, designata alla carica di amministratore delegato di Simest, è ad e direttore generale della società dal 2022. Dal 9 maggio 2023 è membro del consiglio di amministrazione di Terna. Ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia strategica, ha compiuto gli studi in economia aziendale presso l’Università di Torino e ha conseguito un master in Bank Management all’Università Bocconi di Milano.

In precedenza ha lavorato in BNL dal 2013, ricoprendo diversi ruoli, tra cui quello di Direttore Territoriale Corporate Nord Ovest e successivamente Direttore della Corporate Banking Division.

Corradini d'Arienzo è membro del G100 di BNP Paribas e componente del Cash Management Governance Board e del Trade Finance Strategic Board del Gruppo BNP Paribas. Ha ricoperto incarichi anche in alcune società del Gruppo BNP Paribas: tra questi, quello di consigliere di amministrazione di Arval Spa, di vicepresidente di Ifitalia Spa e di presidente di BNP Paribas Leasing Solutions Spa.

Tra il 2012 e il 2013, ha lavorato in Banco Popolare come Responsabile Direzione Corporate, dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile Direzione in Banca Popolare di Novara (2008-2011). Dal 1990 al 2008 ha lavorato presso la Banca San Paolo IMI (Intesa Sanpaolo), fino a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio Marketing e Commerciale all’interno della Divisione Corporate della Banca dei Territori.