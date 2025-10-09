Do you want to access to this and other private contents?
Constellation Brands, cauto ottimismo dopo i conti del trimestre
Calo del 15% delle vendite nel 2° quarter. Il ceo Newlands: "volatilità senza precedenti e risultati molto contrastanti"
Constellation Brands, il marchio Usa di vino, birra (Corona e Modelo) e liquori, è “cautamente ottimista” sul fatto che l'azienda abbia “toccato il fondo” per quanto riguarda le pressioni macroeconomiche che hanno influenzato le sue vendite negli ultimi mesi. Lo sottolinea il ceo Bill Newslands che, in una call con gli analisti e gli investitori dopo la presentazione degli ultimi dati di bilancio,...
