Coop. Violenza di genere: la via maestra è prevenire
Latini (presidente): "Raccogliamo firme per sostegno psicologico nelle scuole"/Gallery
L'impegno contro la violenza di genere è da anni un punto fermo dell'azione sociale di Coop. Un percorso che, in questo mese, si arricchisce di un nuovo tassello: la petizione “Una firma che vale una vita”, a sostegno della proposta di legge popolare l’istituzione del servizio nazionale pubblico di psicologia, anche nelle scuole come servizio obbligatorio e permanente.
Nel dettaglio, le iniziative sono state illustrate da Maura Latini, presidente di Coop Italia, a margine della presentazione dell'evento (leggi notizia EFA News).
Guarda il video:
