Coop. Violenza di genere: la via maestra è prevenire

Latini (presidente): "Raccogliamo firme per sostegno psicologico nelle scuole"/Gallery

L'impegno contro la violenza di genere è da anni un punto fermo dell'azione sociale di Coop. Un percorso che, in questo mese, si arricchisce di un nuovo tassello: la petizione “Una firma che vale una vita”, a sostegno della proposta di legge popolare l’istituzione del servizio nazionale pubblico di psicologia, anche nelle scuole come servizio obbligatorio e permanente.

Nel dettaglio, le iniziative sono state illustrate da Maura Latini, presidente di Coop Italia, a margine della presentazione dell'evento (leggi notizia EFA News).

Photo gallery Coop - Una firma che vale una vita. A destra: il presidente di Coop Italia, Maura Latini Coop - Una firma che vale una vita Coop - Una firma che vale una vita Coop - Una firma che vale una vita Coop - Una firma che vale una vita
