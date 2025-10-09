Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Nuova partnership tra Illva Saronno e rum Matusalem
Da settembre 2025 il marchio italiano commercializza il prestigioso marchio di rum in Italia
Ron Matusalem, l'azienda centenaria fondata nel 1872 a Santiago de Cuba, annuncia la sua collaborazione con Illva Saronno, azienda italiana leader parte del gruppo globale attivo nel settore delle bevande alcoliche. A partire da settembre 2025, Illva Saronno commercializzerà il prestigioso marchio di Rum in Italia. Questa partnership commerciale, sottolinea il comunicato ufficiale, viene avviata i...
Fc - 54291
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency