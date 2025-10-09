Nestlé: soccorso ad agricoltori vittime dei cambiamenti climatici

Attraverso una nuova partnership, unica nel suo genere, Nestlé e la World Farmers Organisation (Wfo) uniranno gli sforzi per contribuire a rendere i sistemi alimentari più resilienti ai cambiamenti climatici. Nestlé e la Wfo promuoveranno politiche eque e soluzioni pratiche, come l'agricoltura rigenerativa, che diano potere agli agricoltori e li aiutino ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

"Gli agricoltori affrontano quotidianamente le sfide dei cambiamenti climatici, ma sono anche promotori delle soluzioni", ha commentato Arnold Puech d'Alissac, presidente della World Farmers Organisation. "Un vero cambiamento richiede approcci olistici e collaborazione lungo tutta la filiera. Questa partnership con Nestlé mira a dare il buon esempio, mostrando come agricoltori e industria possano collaborare, con fiducia e rispetto, per costruire sistemi alimentari equi, resilienti e sostenibili per le persone e il pianeta".

Le due organizzazioni collaboreranno per comprendere le sfide degli agricoltori, promuovere la consapevolezza dell'agricoltura rigenerativa, rafforzare le capacità degli agricoltori e co-sviluppare modelli agricoli sostenibili che possano anche ispirare e attrarre la prossima generazione di agricoltori.

"Nestlé fa affidamento su 600mila agricoltori in tutto il mondo per garantire un approvvigionamento sostenibile delle sue materie prime", ha affermato Chris Hogg, Responsabile Globale degli Affari Pubblici di Nestlé. "Gli agricoltori, profondamente consapevoli delle attuali sfide della produzione agricola, sono altamente competenti nell'adattarsi e nel trovare modi per sfruttare le risorse naturali del pianeta per produrre cibo. Collaborando con l'Organizzazione Mondiale degli Agricoltori (Wfo), vogliamo mettere gli agricoltori al centro e condividere le loro intuizioni e preoccupazioni per contribuire a orientare le politiche alimentari".

L'Organizzazione Mondiale degli Agricoltori (Wfo) rappresenta oltre un miliardo di agricoltori in tutto il mondo, provenienti da organizzazioni nazionali e cooperative agricole in più di 50 paesi. Come Nestlé, l'Wfo dà priorità all'attivazione di azioni concrete contro il cambiamento climatico, promuovendo un'agricoltura rigenerativa e resiliente al clima e rafforzando le comunità agricole e le economie rurali.