Carabinieri e Confagricoltura siglano protocollo d'intesa

L’Arma dei Carabinieri e Confagricoltura hanno sottoscritto oggi, presso la sede del Comando Generale, un protocollo d’intesa volto a rafforzare la legalità, la sicurezza e la tutela del lavoro nelle aree rurali del Paese. A firmare l’accordo sono stati il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. L’intesa sancisce una collaborazione strutturata per la realizzazione di iniziative volte a:

- prevenire e contrastare i reati nei settori dell’agricoltura, dell’acquacoltura, dell’allevamento e della silvicoltura;

- difendere e valorizzare le produzioni agricole e forestali;

- migliorare le condizioni di lavoro delle categorie agricole;

- promuovere la cultura della legalità ambientale.

L’Arma dei Carabinieri, attraverso i suoi reparti specializzati, metterà a disposizione competenze e professionalità per partecipare a incontri formativi e divulgativi promossi da Confagricoltura. Il protocollo, della durata triennale, si inserisce in un più ampio impegno comune per promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole, contribuendo a rendere l’agricoltura italiana sempre più sicura, etica e sostenibile.