Caffo si prende da Iwb il sito di Valle Talloria: nuova casa per Cinzano
Offerta vincolante del gruppo dell'Amaro del Capo: a Diano d'Alba (CN) vengono trasferite produzioni e archivio storico del brand del vermouth
Italian Wine Brands S.p.a. rende noto di aver sottoscritto, tramite le società italiane IWB Italia e Giordano Vini, un’offerta vincolante (di cu è ignota l'entità finanziaria) con il Gruppo Caffo, noto per la produzione dell’Amaro del Capo, per la cessione del ramo d’azienda di Valle Talloria a Diano d'Alba in provincia di Cuneo. In sostanza, Caffo rileva il sito di Valle Talloria e darà una nuova...
Fc - 54310
EFA News - European Food Agency
