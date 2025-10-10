Antico Caffè Greco: sigilli allo storico locale romano dopo lo sfratto
Possibile riapertura dopo gara pubblica per sostituto e lavori di manutenzione
L'annosa vicenda dell'Antico Caffè Greco compie un nuovo (doloroso) passo avanti. Dopo lo sfratto esecutivo del gestore (leggi notizia EFA News), i carabinieri hanno posto i sigilli allo storico locale romano in via dei Condotti. E' la chiusura (momentanea) dell'esercizio ma di certo non la chiusura di una storia giudiziaria che va avanti da otto anni.
L'Antico Caffè Greco rimarrà chiuso fino a quando, attraverso una gara pubblica, non subentrerà un nuovo gestore, al posto dello sfrattato Carlo Pellegrini, che pure aveva offerto 800mila euro all'anno per un piano di ristrutturazione del locale. A fine settembre Pellegrini è stato indagato per aver rimosso alcune opere d'arte di pregio in precedenza presenti all'interno dello storico caffè (leggi notizia EFA News).
Nel frattempo, Antonio Maria Leozappa, commissario dell’Ospedale Israelitico, impresa proprietaria dell'Antico Caffè Greco, ha dichiarato di "iniziare a lavorare per riaprire il caffè", tuttavia, "per prima cosa verranno fatti i lavori di manutenzione".
EFA News - European Food Agency