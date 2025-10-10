Aigrim Day 2025: politica e imprese a confronto

Si rinnova l'appuntamento con l'Aigrim Day - Forum della ristorazione in catena. L'evento promosso da Aigrim e Fipe-Confcommercio è in programma giovedì 16 ottobre, dalle 9.30 alle 16:00, presso la Sala Orlando di Confcommercio Milano, in Corso Venezia 47.

L'Aigrim Day è l'appuntamento annuale che fa il punto sull’evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro. Un’occasione di confronto, comunicazione e networking tra i principali player del settore, aziende leader del mercato, rappresentanti del mondo associativo e delle istituzioni.

Interverranno, tra gli altri: Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (in collegamento); Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio; Riccardo Orlandi, presidente di Aigrim-Fipe; Roberto Zoia, presidente Cncc; Enrico Zoppas, amministratore delegato e presidente del Gruppo San Benedetto; Giorgia Favaro, amministratore delegato di McDonald's Italia; Andrea Valota, amministratore delegato di La Piadineria.

Dopo il saluto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che invierà un videomessaggio, il dibattito sarà introdotto dal presidente di Aigrim-Fipe Riccardo Orlandi. In mattinata sono previsti quattro workshop sui seguenti temi: "La ristorazione in catena: dati e insight" (10:30-11:00); "Trend globali della ristorazione e focus sulla ristorazione nei centri commerciali" (11:00-11:30); "Let’s talk: Landlords e Tenants, la ristorazione al Centro" (11:30 -12:15); "Let’s talk: Ristorazione e Industria, una relazione win-win" (12:15-13:00).

Nel pomeriggio avranno luogo la Key-note Speech “Trasformazioni demografiche e lavoro” (14:15-14:45) e la Roundtable "Il valore delle risorse umane: sfide, prospettive, opportunità" (14:45-16:00). Pevisti gli interventi di Massimo Lauro, Direttore Risorse Umane Gruppo Cremonini, Andrea Arrighi, Vice President Human Resources & Organization Lagardère Travel Retail Italia, Chiara Bacilieri, Direttrice Marketing, Comunicazione e Innovazione Mindwork, Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione Regione Lombardia, Emmanuele Massagli, Presidente AIWA. Modera Rita Querzè, Corriere della Sera.



