Roma e dintorni: risalgono prezzi ortofrutticoli
L'autunno e il calo produttivo non frenano la domanda. Stabili o tendenti al calo solo i pomodori
Con le prime gelate notturne e un clima sempre più instabile, il Centro Agroalimentare Roma (Car) registra un’inversione di tendenza nei flussi di offerta e domanda. Le temperature in calo rallentano i raccolti, ma la domanda resta sostenuta, spingendo verso l’alto i prezzi di diverse referenze.Secondo il nuovo Osservatorio Prezzi del Car, gli scambi restano su ottimi livelli, ma con una disponibilità in ca...
EFA News - European Food Agency
