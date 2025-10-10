It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Roma e dintorni: risalgono prezzi ortofrutticoli

L'autunno e il calo produttivo non frenano la domanda. Stabili o tendenti al calo solo i pomodori

Con le prime gelate notturne e un clima sempre più instabile, il Centro Agroalimentare Roma (Car) registra un’inversione di tendenza nei flussi di offerta e domanda. Le temperature in calo rallentano i raccolti, ma la domanda resta sostenuta, spingendo verso l’alto i prezzi di diverse referenze.Secondo il nuovo Osservatorio Prezzi del Car, gli scambi restano su ottimi livelli, ma con una disponibilità in ca...

lml - 54345

EFA News - European Food Agency
Similar