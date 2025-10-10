Nomad Foods: convalidati obiettivi net-zero

Nomad Foods, gruppo proprietario di Findus e leader europeo nel settore dei surgelati, ha annunciato che la Science Based Targets initiative (SBTi) ha convalidato il suo obiettivo net-zero al 2050 e approvato i nuovi obiettivi scientifici di riduzione dei gas serra relativi alle proprie attività e alla catena di approvvigionamento. I nuovi target rafforzano quelli già fissati da Nomad Foods nel 2021.“I sis...