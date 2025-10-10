Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Nomad Foods: convalidati obiettivi net-zero
Gruppo proprietario di Findus punta a fonti rinnovabili al 100% entro il 2030
Nomad Foods, gruppo proprietario di Findus e leader europeo nel settore dei surgelati, ha annunciato che la Science Based Targets initiative (SBTi) ha convalidato il suo obiettivo net-zero al 2050 e approvato i nuovi obiettivi scientifici di riduzione dei gas serra relativi alle proprie attività e alla catena di approvvigionamento. I nuovi target rafforzano quelli già fissati da Nomad Foods nel 2021.“I sis...
lml - 54346
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency