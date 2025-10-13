It does not receive public funding
Unicredit, 63 milioni per l'agritech

Green loan con garanzia Sace a favore di GRV Assets per 6 nuovi impianti di energia solare

UniCredit ha finanziato GRV Assets 2 S.r.l., società interamente detenuta da GR Value S.p.a, con un green loan mini-perm project financing da 62,9 milioni di euro. Il finanziamento, certificato green ai sensi dei Green Loan Principles e che beneficia della garanzia green Sace, è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di 6 nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile s...

