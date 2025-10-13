Nomad Foods: Dominic Brisby nuovo presidente e Ceo

Nomad Foods Limited ha annunciato oggi la nomina di Dominic Brisby a nuovo presidente esecutivo, amministratore delegato eletto e membro del Consiglio di Amministrazione a partire dal 3 novembre 2025. Brisby collaborerà con l'attuale amministratore delegayo dell'azienda Stéfan Descheemaeker, per un periodo di transizione fino al pensionamento di quest'ultimo, previsto per il 1° gennaio 2026, quando Brisby sarà nominato amministratore delegato. Descheemaeker continuerà a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'azienda anche dopo la transizione.

Brisby vanta una lunga esperienza alla guida di numerose aziende nel settore dei beni di consumo. Recentemente ha ricoperto la carica di presidente per il Nord America e l'Europa di Flora Food Group, un'azienda alimentare a base vegetale. Sotto la sua guida, l'azienda ha raggiunto la quota di mercato più alta di sempre in Nord America. In Europa ha fatto crescere l'azienda sviluppando un piano strategico e tattico completo che ha trasformato il conto economico e ha consentito di reinvestire nell'innovazione di prodotto e nel rilancio del marchio per allinearlo meglio alle preferenze dei consumatori. Prima di entrare a far parte di Flora Food Group, Brisby è stato Co-Ceo ad interim e presidente regionale di Imperial Brands, dove ha gestito diverse regioni con responsabilità di conto economico. Tra i risultati principali ottenuti figurano l'inversione del calo delle quote di mercato e l'implementazione di misure di riduzione dei costi che hanno portato a una crescita record degli utili nel mercato statunitense.

Durante il mandato di Descheemaeker, Nomad Foods ha registrato nove anni consecutivi di crescita del fatturato e dell'Ebitda rettificato fino al 2024 e, in base alle attuali previsioni per l'anno fiscale 2025, si prevede che l'utile per azione rettificato (Eps) raddoppierà circa dal 2016 al 2025 sotto la sua guida. "Abbiamo costruito un portafoglio di marchi leader di mercato in una categoria di tendenza, attraendo al contempo talenti di alto livello, posizionando l'azienda per il successo", ha dichiarato Descheemaeker. "Dopo 10 anni come Ceo, credo che ora sia il momento giusto per passare a una nuova leadership che possa portare l'azienda a nuovi traguardi".

Da parte sua, parlando di Nomad Foods, Brisby ha dichiarato: "L'azienda vanta marchi davvero iconici che si collocano all'intersezione di diversi grandi temi di consumo. È ben allineata con i trend di nutrizione, praticità, valore e sostenibilità che stanno rimodellando la domanda dei consumatori. Non vedo l'ora di lavorare con i miei nuovi colleghi di Nomad Foods per liberare il pieno potenziale di crescita dell'azienda e offrire rendimenti interessanti ai nostri stakeholder".