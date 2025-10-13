Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Agricoltura in emergenza, servono misure concrete
All’incontro a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio Confagricoltura chiede interventi su fisco, lavoro e innovazione
Un incontro "molto utile". Ha definito così, il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, l’incontro a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio in cui sono state illustrate le priorità del mondo agricolo in questa fase particolarmente complessa per il comparto. “È stato un incontro molto utile -ha dichiarato Caponi- durante il quale abbiamo rappresentato le difficoltà che le aziende agricole...
Fc - 54375
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency