Agricoltura in emergenza, servono misure concrete

Un incontro "molto utile". Ha definito così, il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, l’incontro a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio in cui sono state illustrate le priorità del mondo agricolo in questa fase particolarmente complessa per il comparto. “È stato un incontro molto utile -ha dichiarato Caponi- durante il quale abbiamo rappresentato le difficoltà che le aziende agricole...