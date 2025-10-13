Do you want to access to this and other private contents?
Torna il forum dell'agricoltura e dell'alimentazione
A Roma, 14-15 ottobre, la 23a edizione del simposio Coldiretti/TEH Ambrosetti
Il delicato equilibrio geopolitico mondiale, tra la minaccia dei dazi e l’impatto dei conflitti, il rischio dei cibi ultra formulati per la salute, la sfida della sostenibilità, della biodiversità e della tutela del made in Italy, fino alla Politica Agricola Comune: sono solo alcuni dei temi al centro della XXIII edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Cold...
EFA News - European Food Agency
