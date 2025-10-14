Expo Osaka 2025: Regioni italiane protagoniste in Giappone

Si è conclusa ieri Expo Osaka 2025, l'Esposizione Universale dal tema "Designing Future Society for Our Lives" che per sei mesi ha trasformato Osaka in una vetrina globale dell'innovazione e della cultura e che ha visto il Padiglione Italia affermarsi come uno dei protagonisti assoluti dell'evento.

Grandi protagoniste di questo successo sono state le Regioni italiane, ciascuna con una settimana a disposizione all'interno del Padiglione Italia per presentare in Giappone le proprie eccellenze territoriali attraverso eventi promozionali, performance culturali, seminari tecnici e incontri B2B mirati.

La Camera di Commercio Italiana in Giappone (Iccj), partner ufficiale del Padiglione Italia, ha giocato un ruolo strategico nel supportare 13 delle 18 Regioni partecipanti, mettendo a disposizione delle amministrazioni regionali una gamma completa di servizi specializzati per garantire il successo delle loro missioni e agendo come ponte strategico tra l'Italia e il mercato giapponese.

I servizi offerti da Iccj hanno spaziato dal supporto logistico e linguistico alla organizzazione e gestione di agende di incontri istituzionali e commerciali e di eventi con tanto di supporto nella copertura ufficio stampa. Sul fronte della comunicazione, Iccj ha coordinato - in sinergia con le strutture interne del Commissariato - l'invito di giornalisti specializzati, curato il coverage degli eventi, supportato il rilascio di comunicati stampa e assicurato un coinvolgimento costante di influencer locali per amplificare la presenza sui canali social media e massimizzare la visibilità delle iniziative regionali.

Tra le iniziative più significative, la mostra "Genio Toscano" ha coinvolto 13 realtà d'eccellenza toscane presentando prodotti iconici come le scarpe Ferragamo e la Vespa Piaggio, mentre le Marche hanno brillantemente esposto l'eccellenza del proprio artigianato con la mostra "Ars: traditions and innovations". Per il Piemonte, Iccj ha organizzato una prestigiosa cena di Gala fuori Expo dedicata al tartufo bianco, invitando numerosi giornalisti e operatori del settore. Analogo impegno è stato profuso per Lombardia ed Emilia-Romagna, con l'invito di operatori qualificati e la gestione di incontri B2B mirati.

"Expo Osaka 2025 rappresenta una pietra miliare nelle relazioni tra Italia e Giappone", ha dichiarato Davide Fantoni, segretario generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone. "I risultati straordinari del Padiglione Italia dimostrano quanto il mercato giapponese apprezzi e valorizzi l'eccellenza italiana in tutti i suoi aspetti – dalla cultura all'innovazione, dall'artigianato alla tecnologia. Come Camera di Commercio, partner ufficiale del Padiglione Italia, siamo orgogliosi di aver contribuito a questo successo supportando 13 delle 20 Regioni partecipanti, mettendo a disposizione la nostra esperienza e la nostra rete di contatti consolidata. Siamo sicuri che l'eredità di Expo Osaka 2025 continuerà a dare i suoi frutti anche negli anni a venire, consolidando ulteriormente i legami economici e culturali tra Italia e Giappone e aprendo nuove opportunità di collaborazione per le imprese e le istituzioni di entrambi i Paesi".