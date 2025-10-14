Tea4IT: al via progetto Crea per filiere agroalimentari italiane

Al via “Tea4IT – Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea) per le filiere agroalimentari italiane”, progetto finanziato con 9 milioni di euro dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e coordinato da Crea. L’obiettivo è sviluppare varietà resilienti e di alta qualità, capaci di esprimere al meglio le caratteristiche qualitative e nutrizionali distintive delle principali colture italiane attraverso le Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea), in particolare genome editing e cisgenesi (classificate come Ngt-1), per rafforzare la reputazione e la competitività del Made in Italy agroalimentare su scala globale.

Tea4IT integra realtà di primo piano nel panorama delle eccellenze scientifiche italiane – Università (Torino, Bologna, Milano, Tuscia, Verona, Catania, Ferrara), Enti pubblici di ricerca come Cnr, Fondazione Edmund Mach, e privati come Iga Technology Services – insieme ai Centri Crea di Genomica e Bioinformatica, Orticoltura e Florovivaismo, Cerealicoltura e Colture Industriali, Viticoltura ed Enologia, Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e Foreste e Legno.

L’iniziativa punta a creare un polo nazionale d’eccellenza per lo sviluppo condiviso delle Tea, rafforzando la posizione del Made in Italy agroalimentare tramite innovazioni di qualità, sostenibilità e sicurezza; al contempo il progetto si pone come una voce autorevole nelle sedi nazionali e comunitarie a tutela della proprietà intellettuale dei nuovi genotipi e mira a facilitare il trasferimento tecnologico, anche attraverso le aziende agricole sperimentali del Crea, presenti nei diversi contesti pedoclimatici italiani. Questo approccio integrato valorizza il ruolo strategico della ricerca, traducendo i risultati scientifici in soluzioni innovative a disposizione delle filiere agroalimentari italiane per migliorare la resilienza, la qualità dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni.

La sperimentazione in campo di queste ricerche innovative è resa possibile grazie a due importanti provvedimenti normativi del Governo: il “Decreto Siccità” che ha aperto la strada a nuove possibilità per la ricerca agronomica in condizioni climatiche critiche, seguito dal “Decreto Agricoltura” che ha ulteriormente favorito lo sviluppo e l’autorizzazione di sperimentazioni basate sulle Tea. Questi decreti rappresentano un fondamentale sostegno istituzionale per il progresso tecnologico delle filiere agroalimentari italiane. Le piante sviluppate con Tea4IT saranno sottoposte a rigorose analisi genetiche e fenotipiche per la sperimentazione in campo, autorizzata dal ministero dell’Ambiente, al fine di verificare la corrispondenza tra i risultati di laboratorio e le reali condizioni ambientali.

Tea4IT include diversi sotto-progetti dedicati a colture strategiche come solanacee, colture arboree, cereali a paglia, ampliando l’applicabilità delle Tea a gran parte delle produzioni agricole italiane. L’approccio multi-omico e la bioinformatica avanzata permetteranno di identificare i geni chiave e di progettare interventi di genome editing sempre più precisi e ispirati ai processi naturali, garantendo standard elevati di sicurezza e trasparenza verso la comunità e i consumatori e consentendo l’avanzamento della conoscenza anche in settori fondamentali della ricerca.