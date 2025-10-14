Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ef Group si espande e diventa "re" negli allestimenti fieristici
Acquisite Form Group e A&M Production: nasce un player di riferimento del settore dell’exhibit con presenza in Europa e Usa
EF Group, gruppo italiano di riferimento nel settore degli allestimenti fieristici ed espositivi, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale di Form Group S.r.l. e A&M S.r.l., dando vita a un operatore leader in Italia e con un forte presidio in Europa, USA e Middle-East. Questa operazione congiunta, sottolinea il comunicato ufficiale, "rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita e...
Fc - 54400
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency