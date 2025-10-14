Indicazioni geografiche: rinnovato accordo Masaf-eBay-Origin Italia a tutela commercio elettronico

È stato rinnovato oggi l’accordo tra il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Federdoc (Confederazione nazionale dei Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine), orIGin Italia (associazione che riunisce i Consorzi di tutela delle Indicazioni Geografiche italiane), ed eBay per la tutela delle Indicazioni Geografiche (IG) nel commercio elettronico.

La collaborazione tra il Masaf ed uno dei principali market place eBay nasce nel 2014 con l’obiettivo di contrastare la contraffazione delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole ad IG nel mercato virtuale. Ad ogni rinnovo, la sinergia con l’eBay, il ministero e le organizzazioni rappresentative dei Consorzi di tutela è cresciuta al fine di rafforzare la protezione del nostro patrimonio agroalimentare e vitivinicolo sulla piattaforma.

Con la firma del precedente accordo del 2021, la tutela è stata estesa anche agli aspetti legati all’etichettatura dei prodotti, garantendo la conformità alle normative nazionali ed europee. Il rinnovo del 2025 consolida questa collaborazione ormai ultradecennale e riafferma l’impegno condiviso nel promuovere la qualità certificata e la trasparenza per produttori e consumatori.

“Il rinnovo del protocollo tra Masaf e eBay si inserisce nel più ampio contesto di azioni che stiamo mettendo in campo per difendere e valorizzare il Made in Italy agroalimentare. Questo accordo negli ultimi anni è stato arricchito da diversi programmi e innovazioni tecnologiche volti a tutelare cittadini, imprese e prodotti. I risultati finora raggiunti ci dicono che è la strada giusta. L'Italia è leader nei controlli e prima in Europa per numero di IG, con 895 prodotti riconosciuti e un valore di oltre 20 miliardi di euro alla produzione. Cifre che possono crescere ancora, soprattutto se gli spazi occupati da chi minaccia con prodotti contraffatti e sofisticati gli standard di qualità lasceranno il posto al lavoro onesto dei nostri imprenditori e agricoltori. Avere come alleato Ebay è sicuramente un’arma in più per la tutela del nostro patrimonio enogastronomico”, commenta Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste.

“Apprezziamo con soddisfazione i risultati prodotti in questi anni dal protocollo e riteniamo preziosa la collaborazione promossa ad ogni rinnovo tra il Masaf ed E-bay e la sinergia creata per sostenere, incoraggiare e tutelare l’immenso patrimonio agroalimentare e vitivinicolo italiano, proteggendo, al contempo, il consumatore", dichiara Francesco Liantonio, vicepresidente Federdoc. "Il protocollo rappresenta inoltre uno strumento fondamentale per sostenere il ruolo esercitato dai Consorzi per la tutela a salvaguardia delle IG, espressioni della produzione agroalimentare e vitivinicola di eccellenza e della vocazionalità del nostro territorio”.