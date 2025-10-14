Agea, quasi 56 milioni di euro per lo sviluppo rurale

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura eroga 55.941.718,40 euro a valere sullo Sviluppo Rurale NO SIGC-Misure non connesse a superfici ed animali, per 979 beneficiari. Si tratta di un'erogazione multicampagna, sottolinea l'Agenzia, relativa alle programmazioni 2007-2013 e 2014-2022.

Le regioni interessate e i rispettivi importi erogati sono:

Abruzzo per 1.147.011,96 euro;

Basilicata per 4.409.088,92 euro;

Campania per 12.163.470,07 euro;

Friuli-Venezia Giulia per 5.564.371,47 euro;

Lazio per 6.078.056,67 euro;

Liguria per 3.051.754,47 euro;

Marche per 2.795.895,33 euro;

Molise per 915.982,93 euro;

Puglia per 8.433.984,48 euro;

Sicilia per 4.834.390,41 euro;

Umbria per5.673.590,27 euro

Valle d’Aosta per 424.121,42 euro.

Agea, sottolinea la nota, "è riuscita ad erogare somme delle vecchie programmazioni grazie ad un lavoro analitico che ha consentito di recuperare fondi che erano rimasti bloccati nel corso degli anni. È una gestione quella attuale che, grazie alle linee di indirizzo impartite dal Ministro Lollobrigida, oltre a garantire la correttezza dei pagamenti correnti, riesce a recuperare risorse vecchie, immettendo liquidità importante per gli agricoltori.





