Antica distilleria Quaglia ha conquistato Berlino
Lo storico brand piemontese si è presentata al Bar Convent Berlin con una gamma completa di proposte e una vetrina delle referenze premiate
Dopo i sei riconoscimenti ottenuti quest’anno alla International Wine & Spirit Competition, tra cui due medaglie d’oro “Outstanding” per i liquori alla Camomilla e al Rabarbaro con punteggio record di 98/100, la storica distilleria piemontese Quaglia ha conquistato la scena internazionale del Bar Convent Berlin la più grande fiera commerciale per il settore dei bar e delle bevande che si è svolta ei...
