It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Antica distilleria Quaglia ha conquistato Berlino

Lo storico brand piemontese si è presentata al Bar Convent Berlin con una gamma completa di proposte e una vetrina delle referenze premiate

Dopo i sei riconoscimenti ottenuti quest’anno alla International Wine & Spirit Competition, tra cui due medaglie d’oro “Outstanding” per i liquori alla Camomilla e al Rabarbaro con punteggio record di 98/100, la storica distilleria piemontese Quaglia ha conquistato la scena internazionale del Bar Convent Berlin la più grande fiera commerciale per il settore dei bar e delle bevande che si è svolta ei...

Fc - 54415

EFA News - European Food Agency
Similar