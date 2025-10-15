Dazi. Nuovo gelo Usa-Cina, pomo della discordia: la soia

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando la possibilità di "interrompere i rapporti commerciali con la Cina relativi all'olio da cucina" come ritorsione per il rifiuto di Pechino di acquistare soia statunitense.

La Cina sta commettendo un "atto economicamente ostile" evitando di "acquistare deliberatamente la nostra soia e causando difficoltà ai nostri coltivatori", ha affermato Trump in un post su Truth Social. Interrompere i rapporti commerciali con la Cina sull'olio da cucina e "altri elementi commerciali" sono possibili forme di "ritorsione" che Trump ha dichiarato di star valutando. "Ad esempio, possiamo facilmente produrre olio da cucina noi stessi, non abbiamo bisogno di acquistarlo dalla Cina", ha scritto.

La Cina è indiscutibilmente il principale acquirente di soia statunitense, importandone circa 27 milioni di tonnellate per un valore di quasi 12,8 miliardi di dollari solo nel 2024. Tuttavia, nel mezzo di una guerra commerciale latente con l'amministrazione Trump, Pechino non ha più acquistato soia americana da maggio.

Con i dazi di ritorsione sui prodotti statunitensi che rendono la soia più costosa per gli importatori cinesi, la Cina si è invece rifornita di soia da produttori sudamericani. Uno di questi fornitori è l'Argentina, che avrebbe sospeso le tasse sulle esportazioni lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump si è impegnata per la prima volta a sostenere l'economia del Paese con uno swap valutario da 20 miliardi di dollari.

Il presidente argentino Javier Milei ha fatto visita a Trump alla Casa Bianca martedì, poche ore prima che il presidente statunitense lanciasse la sua ultima raffica contro la Cina. Nel frattempo, le esportazioni cinesi di olio da cucina usato hanno raggiunto livelli record nel 2024, con gli Stati Uniti che rappresentano il 43% del totale.