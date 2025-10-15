Settembre in deflazione per la Cina

A settembre scorso, l'inflazione in Cina ha registrato un decremento tendenziale dello 0,3%, dopo il -0,4% del mese precedente, cioè di agosto 2025, peggiore del -0,2% atteso dagli analisti. Lo dice il National Bureau of Statistics secondo cui i prezzi di prodotti alimentari, tabacco e alcolici sono diminuiti del 2,6% su base annua, con un impatto sull'indice dei prezzi al consumo di circa 0,74 punti percentuali. Scendendo ancora di più nei dettagli, i prezzi della carne suina sono diminuiti del 17%.

A settembre 2025, sempre rispetto ad agosto 2025, invece, i prezzi al consumo mostrano un aumento dello 0,1%, dopo il +0% precedente e rispetto al +0,2% atteso. Giù anche i prezzi alla produzione, che hanno mostrato un decremento tendenziale del 2,3%, uguale alle attese, a fronte del -2,9% del mese precedente.