Nespresso Suisse, arriva il nuovo direttore generale (italiano)

Nespresso Suisse ha un nuovo manager al timone. Si tratta dell'italiano Stefano Goglio, nominato direttore generale dopo essere stato alla testa dei mercati della multinazionale in Italia e in Portogallo. Come responsabile di Nespresso Svizzera, il 53enne con studi a Milano e in California, ora alla guida di Nespresso Suisse, intende accelerare l’innovazione locale e rafforzare il ruolo del mercato svizzero, considerato un laboratorio di eccellenza all’interno del gruppo.

"Il mercato svizzero è sempre stato un faro di innovazione e qualità nella nostra organizzazione -sottolinea Goglio-. Sono onorato di entrare a far parte di questa realtà e del suo team straordinario. Insieme continueremo a rafforzare il nostro ruolo strategico e a proporre nuove esperienze attorno al caffè d’eccezione per i consumatori svizzeri, consolidando al contempo il nostro impegno verso la sostenibilità e l’impatto positivo sulla comunità".

Fondata nel 1986 e società autonoma in seno al gruppo Nestlé, Nespresso collabora con quasi 169'000 produttori di caffè attivi in 18 nazioni. L'impresa gestisce una rete mondiale di 818 negozi in 96 paesi e ha più di 14'000 dipendenti.

Con oltre vent’anni di esperienza all’interno di Nespresso, Goglio porta con sé una profonda conoscenza strategica del marchio e un percorso di leadership riconosciuto a livello internazionale. Italiano d’origine, Goglio ha iniziato la sua carriera come responsabile commerciale B2C in Italia, per poi trasferirsi al quartier generale internazionale, dove ha contribuito a definire la strategia globale di Trade Marketing.

Negli anni successivi ha guidato con successo i mercati portoghese e italiano, promuovendo importanti trasformazioni, tra cui il lancio del sistema Vertuo, che ha segnato una tappa decisiva nell’evoluzione del brand. Il suo impegno per la sostenibilità si è tradotto nella creazione dell’Alleanza per il riciclo delle capsule in alluminio in Italia, un’iniziativa pionieristica che ha consolidato l’impatto ambientale positivo di Nespresso.

Più di recente, nel ruolo di Global Head of Out of Home, Goglio ha riposizionato il canale dedicato ai consumi professionali come vero motore strategico di crescita, puntando su soddisfazione del cliente, performance sostenibile ed eccellenza operativa.