Illycaffè diventa socio dell'associazione Locali storici d'Italia
Il sodalizio culturale riunisce circa 200 tra caffè letterari, pasticcerie, ristoranti e alberghi
illycaffè, azienda leader nel caffè di alta qualità sostenibile, annuncia la propria adesione all’Associazione Locali Storici d’Italia, il prestigioso sodalizio culturale che riunisce circa 200 tra caffè letterari, pasticcerie, ristoranti e alberghi che hanno segnato la storia del nostro Paese - grazie agli eventi di cui sono stati promotori o sede, e ai personaggi illustri che li hanno frequentati.La collabo...
