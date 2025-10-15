Pallini: che "Formidabile" questo World Amaro Day

Per il World Amaro Day che si celebra il 28 ottobre, Amaro Formidabile, marchio acquisito da Pallini, storica distilleria romana, invita a celebrare la tradizione tutta italiana di questo liquore con un brindisi speciale.

Nato a Roma dall’estro creativo del liquorista Armando Bomba, punto di riferimento della mixology capitolina, Amaro Formidabile combina botaniche aromatiche e officinali, tra cui, china rossa, rabarbaro, rosa damascena e genziana, in un processo di macerazione totalmente naturale (senza additivi, coloranti e aromi).

Il risultato è un finissimo elisir che il suo ideatore amava definire come il desiderio di “imbottigliare l’esagerazione di un’idea”, ovvero di un’idea di amaro pensato in grande, capace di offrire una risposta contemporanea, pur attingendo da tradizioni e saperi antichi. L’aroma è agrumato, con note di fave di cacao tostate e anice, la consistenza è setosa e immediatamente avvolgente, il finale lunghissimo e intenso.

L'idea di cocktail per il World amaro day s'intitola Un Americano a Roma. Gli ingredienti sono: