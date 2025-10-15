Filiera tabacchicola italiana "esempio virtuoso"

"Questo tipo di protocollo che abbiamo firmato, questo tipo di accordi che vengono fatti, sono degli esempi virtuosi che devono essere anche riportati naturalmente in altre filiere. È l'esempio di come può funzionare un accordo di filiera come quello del tabacco, che sicuramente può essere traslato anche in altri filiere, e questo è fondamentale". Ad affermarlo è stato il sottosegretario all'Agricoltura Patri...