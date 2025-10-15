Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Filiera tabacchicola italiana "esempio virtuoso"
Presentata al Masaf la nuova organizzazione del tabacco: un modello che può essere utilizzato anche per altre filiere
"Questo tipo di protocollo che abbiamo firmato, questo tipo di accordi che vengono fatti, sono degli esempi virtuosi che devono essere anche riportati naturalmente in altre filiere. È l'esempio di come può funzionare un accordo di filiera come quello del tabacco, che sicuramente può essere traslato anche in altri filiere, e questo è fondamentale". Ad affermarlo è stato il sottosegretario all'Agricoltura Patri...
Fc - 54444
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency