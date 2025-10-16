It does not receive public funding
NewPrinces, confermato il rating ESG

Confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+" al gruppo di Angelo Mastrolia

Continuano i rating al rialzo su NewPrinces, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, la nuova creatura di Angelo Mastrolia in pieno fermento nel campo agroalimentare. Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+" a NewPrinces Group (ex Newlat Food). Si tratta del quarto notch, la quarta "tacca", su nove (nella fascia "Low")...

