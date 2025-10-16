Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
NewPrinces, confermato il rating ESG
Confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+" al gruppo di Angelo Mastrolia
Continuano i rating al rialzo su NewPrinces, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, la nuova creatura di Angelo Mastrolia in pieno fermento nel campo agroalimentare. Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+" a NewPrinces Group (ex Newlat Food). Si tratta del quarto notch, la quarta "tacca", su nove (nella fascia "Low")...
Fc - 54463
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency