"Casa Despar": campagna torna online a ottobre e novembre

Despar torna in comunicazione con gli ultimi due flight di “Casa Despar”, la campagna che nell’ultimo anno ha accompagnato il racconto dei valori del marchio e che sarà di nuovo on air a ottobre e novembre attraverso un mix integrato di canali coinvolgendo TV, radio, piattaforme digitali e i canali social.

Lo spot sarà trasmesso in TV per quattro settimane, dal 19 ottobre al 1° novembre e dal 16 al 29 novembre, su diverse reti nazionali, tra cui Rai e Mediaset, nei momenti di maggior ascolto della giornata. Alla programmazione televisiva si affianca una pianificazione digitale che comprende TV connesse e contenuti geotargetizzati, con un focus specifico su video online e piattaforme on demand. A questo si aggiungono i social media con un’attività di sponsorizzazione su Facebook e Instagram. “Casa Despar” sarà infine trasmessa sulle principali emittenti radiofoniche nazionali.

Ideato dall’agenzia creativa Life, lo spot dà volto umano ai valori caratterizzanti del brand Despar e del prodotto a marchio – Qualità e Convenienza – attraverso una coppia di personaggi opposti che trovano armonia proprio grazie alla spesa da Despar. I due protagonisti, con caratteri e approcci differenti, mettono in scena con ironia la promessa di marca: offrire ogni giorno prodotti di qualità a prezzi accessibili. Il linguaggio visivo e narrativo si ispira allo stile delle sit-com italiane, con un tono familiare e riconoscibile, capace di parlare a un ampio pubblico. All’interno dello spot è presente anche un codino promozionale dedicato a una selezione di prodotti Despar in promozione nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di tutta Italia in corrispondenza dei periodi in cui la campagna sarà on air.

“Gli ultimi due flight della campagna “Casa Despar” rappresentano il culmine di un anno importante per la comunicazione di Despar", commenta Ombretta Putzu, responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia. "Nell’anno in cui celebriamo i 65 anni di presenza del brand in Italia, abbiamo aumentato gli investimenti a disposizione, consapevoli dell’importanza di rafforzare la nostra brand awareness e di raccontare in modo coerente e distintivo ciò che siamo. Il nostro piano di comunicazione è stato scandito da diversi momenti fortemente integrati tra loro: i quattro flight della campagna “Casa Despar”, la prima campagna nazionale totalmente digitale dedicata al lancio della linea convenienza S-Budget, passando per le iniziative celebrative dei 65 anni, tra cui la campagna offline “Da 65 anni sei in buone mani” veicolata attraverso i principali punti di contatto con il cliente e il concorso 'Festeggia con Despar'. Al centro del nostro messaggio", conclude Putzu, "c’è sempre il prodotto a marchio, con la sua capacità di offrire qualità e convenienza, ma anche la volontà di condividere con i nostri clienti una comunicazione che trasmetta i valori di vicinanza, affidabilità e attenzione quotidiana alle loro esigenze, contribuendo così a costruire una narrazione coerente e valoriale che rafforza ulteriormente il legame di fiducia con loro”.

Guarda il video della campagna: