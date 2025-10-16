Inizio di anno fiscale difficile per Pernod Ricard

Come previsto, l'anno è iniziato lentamente, con cali in Cina e negli Stati Uniti che hanno portato a un fatturato netto organico del primo trimestre pari a -7,6% e a un fatturato riportato pari a -14,3%. È questo, in estrema sintesi, l'andamento dei primo trimestre dell'esercizio 2026 di Pernod Ricard, l'azienda liquoristica francese. Le vendite del primo trimestre dell'esercizio 2026, sottolinea il...