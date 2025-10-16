It does not receive public funding
Esselunga apre oggi al Waltherpark di Bolzano

Nel nuovo supermercato da oltre 2.600 mq all'interno del centro commerciale lavorano 106 persone

Esselunga apre oggi il supermercato di Bolzano in via Alto Adige, all’interno del centro commerciale WaltherPark. Il negozio, che si estende su una superficie di vendita di 2.630 metri quadri, è il primo del Gruppo a Bolzano e in Trentino-Alto Adige e vi lavorano 106 persone, tra il supermercato e il Bar Atlantic. Esselunga si inserisce nel cuore del progetto di riqualificazione urbana WaltherPark, nel...

