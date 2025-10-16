Esselunga apre oggi al Waltherpark di Bolzano

Esselunga apre oggi il supermercato di Bolzano in via Alto Adige, all’interno del centro commerciale WaltherPark. Il negozio, che si estende su una superficie di vendita di 2.630 metri quadri, è il primo del Gruppo a Bolzano e in Trentino-Alto Adige e vi lavorano 106 persone, tra il supermercato e il Bar Atlantic. Esselunga si inserisce nel cuore del progetto di riqualificazione urbana WaltherPark, nel...