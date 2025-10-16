Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Shopping Usa per la toscana Certified Origins
L'azienda amplia l'offerta di prodotti acquisendo Caro Nut specializzata in creme e snack a base di frutta secca
Certified Origins, player internazionale nel settore alimentare e partner di riferimento per i programmi private label dei principali supermercati a livello globale, annuncia l’acquisizione di Caro Nut, azienda statunitense specializzata nella produzione di creme e snack a base di frutta secca. Con questa operazione, il gruppo, con sede centrale a Grosseto, amplia il proprio portafoglio di prodotti a...
Fc - 54477
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency