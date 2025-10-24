Bayer: il cuore dell'innovazione è nell'Agro Pontino
In esclusiva per EFA News, i protagonisti del progetto delle serre a tecnologia avanzata
Miglioramento varietale attraverso la ricerca e produzione del seme destinato alla commercializzazione. Questi le due principali attività del Centro Ricerche Bayer di Borgo Sabotino (LT), fiore all'occhiello della presenza in Italia del gruppo tedesco.
A margine dell'inaugurazione delle nuove serre a tecnologia avanzata (leggi notizia EFA News), oggetto di un investimento di 5,9 milioni di euro, abbiamo raccolto i commenti di alcuni dei protagonisti del progetto: Mauro Ferrari, Unit Lead Vegetable Seeds Bayer Crop Science Italia; Luciana Monetti, Head of Nursery Latina R&D Center Bayer Crop Science Italia; Andrea Mattiuzzo, Plant Breeder Bayer Crop Science Italia.
