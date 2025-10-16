Semolieri Europei: Emilio Ferrari (Barilla) nuovo presidente

Emilio Ferrari, responsabile acquisti grano duro e semole per il Gruppo Barilla, è stato eletto, su indicazione di Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia (FederPrima/Confindustria), presidente dell’Unione delle Associazioni dei Semolieri europei per il biennio 2025-2026 nel corso dell’Assemblea Generale annuale svoltasi a Berlino. Ferrari succede così allo spagnolo Jaume Mas che aveva ricoperto la carica nel quadriennio 2021-2024.

L’Industria molitoria europea a frumento duro trasforma annualmente oltre 8 milioni di tonnellate di frumento duro, di cui il 60 percento circa in Italia, per la produzione di semole destinate essenzialmente all’Industria pastaria ma anche alla produzione di pane di semola di grano duro o di cuscus.

“Il grano duro presenta tutti gli anni forti criticità legate ai mercati, alla qualità o alla variabilità dei prezzi”, evidenzia Ferrari. “Oggi siamo di fronte ad una problematica nuova: quella politica. Guerre, dazi, prezzi politici e la nuova Pac. Come Semolieri europei siamo chiamati ad intervenire con decisione su questo nuovo fronte, coordinando le Associazioni nazionali, per supportare e tutelare il nostro settore”.