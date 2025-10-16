DeA Capital Real Estate Sgr lancia primo fondo di credito immobiliare

DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. annuncia il lancio del suo primo Fondo di Investimento Alternativo (Fia) di credito immobiliare, interamente dedicato ad investitori istituzionali internazionali.

L’iniziativa segna un passaggio importante nelle attività di gestione del risparmio in capo alla Sgr, che conferma la propria capacità di cogliere le dinamiche del contesto macroeconomico e saperle tradurre in prodotti di investimento in grado di rispondere alla domanda degli investitori e alla loro esigenza di diversificazione.

DeA Capital Real Estate Sgr nel corso della propria storia ha sempre voluto proporre prodotti di investimento innovativi, che andassero nella direzione della protezione del capitale e dell’ottimizzazione del rendimento, dimostrando nel corso degli anni, di strutturare prodotti calibrati sulle esigenze del mercato e degli investitori, ampliando la gamma di soluzioni offerte oltre i tradizionali fondi immobiliari.

La strategia d’investimento del nuovo Fondo di crediti prevede principalmente operazioni di direct lending garantiti da asset immobiliari, al fine di accrescere il valore delle quote e distribuire i risultati della gestione. Gli investimenti potranno comprendere qualsiasi tipologia di finanziamento connessi ad operazioni immobiliari di varia natura e struttura, coerentemente con gli obiettivi del Fondo.

"Originare e strutturare nuovi prodotti di investimento durante il complicato quadro geopolitico che stiamo attraversando è, secondo me, non soltanto un’opzione ma deve diventare una necessità", commenta Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DeA Capital Real Estate. "Il lancio di questo nuovo Fondo di credito immobiliare rappresenta un passo significativo per la nostra Sgr che ha saputo dimostrare ancora una volta la sua capacità di proporre prodotti d’investimento innovativi in grado di riscontrare il favore del mercato. Sono infatti sempre più persuaso che l’innovazione nella gestione del risparmio sia oggi imprescindibile per rispondere ad una domanda sempre più sofisticata e consapevole da parte dei nostri investitori".