Saccheria F.lli Franceschetti, ricavi in aumento nei primi 9 mesi

A settembre fatturato a 14,4 milioni di euro +8,5% rispetto all'esercizio precedente

Il consiglio di amministrazione di Saccheria F.lli Franceschetti, società benefit quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, ha approvato i ricavi gestionali al 30 settembre 2025 che si attestano a 14,4 milioni di euro, rispetto a 13,3 milioni di euro al 30 settembre 2024. È stato approvato, inoltre il calendario degli eventi so...

Fc - 54516

EFA News - European Food Agency
