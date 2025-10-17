Starbucks taglia il nastro dei 50 locali in Italia

Starbucks celebra il traguardo significativo del suo 50° store in Italia, aperto in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del brand in Italia. Il brand ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano solo sette anni fa, nel 2018 e il 50° locale è all’interno di WaltherPark a Bolzano, primo store in Trentino-Alto Adige.

Per l'apertura sono stati assunti 15 giovani.

Lo store si trova all’interno della High Street Gallery, la galleria commerciale nel centro di Bolzano, che fa parte del complesso multifunzionale WaltherPark, inaugurato ieri e progettato dall’architetto di fama internazionale David Chipperfield. Con una superficie complessiva di 127.000 metri quadrati, il mall rappresenta il più grande sviluppo privato ma realizzato in Alto Adige, un modello di rigenerazione urbana che combina spazi commerciali, residenziali, direzionali e ricettivi.

Il locale di Starbucks si estende su quasi 150 metri quadrati e dispone di un’ampia terrazza esterna. Gli interni sono impreziositi da un’opera d’arte che raffigura una piantagione di caffè peruviana, che evoca la storia di un paesaggio scolpito dalle montagne e immerso nella tradizione, ispirata all’eleganza montana di Bolzano e delle Dolomiti.

Nei sette anni trascorsi dal debutto di Starbucks e Percassi in Italia, il brand ha continuato a crescere. Dall’apertura dello store flagship di Roma San Silvestro un anno fa, all’attuale impiego di oltre 760 dipendenti nel paese, fino alla creazione di iniziative comunitarie come lo Starbucks Italia Book Club, ogni store è concepito come uno spazio di connessione, dove ogni tazza di caffè artigianale è servita per essere gustata con intenzione.

“Siamo entusiasti di aprire le nostre porte a Bolzano questa settimana e non vediamo l’ora di accogliere i clienti del Trentino-Alto Adige, diventando parte della comunità locale -spiega Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia-. Questo nuovo store segna un traguardo entusiasmante nel nostro percorso di espansione in Italia e testimonia la qualità del caffè che i nostri clienti conoscono e amano, insieme all’esperienza accogliente che i nostri partner offrono ogni giorno, facendo sentire tutti a casa in quello che chiamiamo il Third Place. Non vediamo l’ora di creare nuove connessioni di valore attorno a un ottimo caffè con la comunità di Bolzano”.