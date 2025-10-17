Do you want to access to this and other private contents?
Agrivoltaico: finanziato con 46 mln mega impianto Gruppo Futura
Sostegno di project financing da pool di banche guidato da Unicredit
UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER, Banco di Sardegna e Banca Ifigest hanno sottoscritto un mini-perm green loan project financing da oltre 46 milioni di euro a favore di un veicolo societario, interamente controllato dal gruppo Futura, titolare di un innovativo impianto agrivoltaico avanzato integrato con sistema di accumulo. L’impianto, attualmente in fase avanzata di costruzione c...
EFA News - European Food Agency
