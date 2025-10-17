UE/2: 63 mln euro per impianto idroponico in Grecia

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, oltre 63 milioni di euro di aiuti per sostenere la costruzione di un impianto idroponico Ultra-Clima all'avanguardia per la produzione di pomodori nella città di Ptolemaida. La struttura, gestita da Wonderplant S.A., coltiverà i pomodori senza terra, consentendo un modo efficiente e sostenibile per coltivare pomodori freschi tutto l'anno.

L'aiuto sarà versato sotto forma di sovvenzione diretta e coprirà il 50% dell'importo totale dei costi di investimento del progetto. L'investimento sosterrà l'economia locale e nazionale promuovendo un settore del pomodoro sostenibile, resiliente e competitivo. Creerà inoltre circa 150 nuovi posti di lavoro nella regione. L'aiuto sarà finanziato dal Fondo per una transizione giusta.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni, e agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. La Commissione ha ritenuto che l'aiuto sia necessario e adeguato per incoraggiare l'investimento in questione. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto sia proporzionato, in quanto limitato al minimo necessario, e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Su tale base, la Commissione ha approvato l'aiuto greco ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.