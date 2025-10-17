Do you want to access to this and other private contents?
Fiasconaro alla conquista della Grande Mela
La pasticceria siciliana inaugura flagship store negli Usa
Il 16 ottobre segna un momento significativo per l'eccellenza italiana a New York: Fiasconaro, la prestigiosa casa di pasticceria artigianale siciliana fondata a Castelbuono nel 1953, ha inaugurato ufficialmente il suo primo flagship store negli Stati Uniti al 422 West Broadway nel cuore di SoHo.Un percorso imprenditoriale che ha portato tre generazioni da un borgo medievale nelle Madonie a 65 paesi...
EFA News - European Food Agency
