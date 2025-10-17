Host Milano 2025: talk sul futuro del bar italiano

Nell'ambito di Host Milano 2025, che ha aperto i battenti oggi a Fiera Milano, Fipe-Confcommercio ospita quotidianamente eventi e dibattiti. Tra questi si segnala “Il futuro del bar italiano. Un progetto di filiera”.

Qual è la situazione attuale del bar italiano? Quali le prospettive future per uno storico protagonista del fuoricasa del nostro paese? Sono alcuni degli interrogativi al centro del dialogo tra Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe Confcommercio e Andrea Illy, presidente di Illy caffè.

Nel corso del talk sarà anche presentato pubblicamente l’Osservatorio sulla filiera dei pubblici esercizi, iniziativa promossa da Fipe-Confcommercio sotto la direzione di Stoppani e Illy per lo sviluppo di iniziative di ricerca, analisi e valorizzazione della filiera. L'appuntamento è lunedì 20 ottobre, alle ore 15, presso lo Spazio Fipe, al padiglione 6 L15-M20 di Fiera Milano. Modera il dibattito la giornalista Francesca Baraghini.