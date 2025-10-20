Sicilia, 3 milioni alla zootecnia

La Regione Siciliana continua a investire in ricerca e innovazione. L’assessorato regionale alle Attività produttive, guidato da Edy Tamajo, stanzierà circa un milione di euro, a valere sui fondi Poc (programmi orientativi preliminari), per il progetto Ispemi, promosso da Rimed e Ismett presso l’Istituto zootecnico di Palermo.

Si tratta di risorse che si vanno ad aggiungere ai 2 milioni già previsti in precedenza e che quindi portano il totale del finanziamento regionale a 3 milioni di euro.

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori di ricerca avanzata in ambito biomedico e veterinario, una sala operatoria sperimentale e spazi dedicati alla ricerca alimentare su modelli animali, oltre al rifacimento delle aree esterne e delle infrastrutture del complesso.

"Il governo Schifani -ha detto l’assessore Tamajo nel corso di un sopralluogo- continua a investire con decisione in un settore strategico come la ricerca. Con Ispemi stiamo mettendo in rete strutture come Rimed, Ismett e lo Zootecnico, in un sistema che funziona come una grande rete di eccellenze collegate. È un investimento concreto, non solo in infrastrutture ma sul futuro dei nostri giovani e sulle competenze siciliane. L’obiettivo è creare a Palermo un polo di ricerca integrato e competitivo, capace di attrarre studiosi, risorse e collaborazioni internazionali, rafforzando il ruolo della Sicilia nel campo scientifico e tecnologico".