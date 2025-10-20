Incontri Idm-Gdo: 34^ edizione a Milanofiori il 22-23 ottobre

Si terrà a Milano il 22 e 23 ottobre, al Centro Congressi NH Milanofiori, la 34esima edizione degli incontri IdM-Gdo promossa da Centromarca. I lavori - a porte chiuse - verteranno sul titolo Costruire adesso il nostro futuro in un contesto instabile. Attesi 800 manager dell’industria alimentare e non food. Il seminario sarà aperto da Francesco Mutti (foto), presidente di Centromarca. Le conclusioni saranno curate da Francesco Del Porto, presidente dello Steering committee per le politiche commerciali di Centromarca.

Il programma prevede approfondimenti a cura di Deloitte, NielsenIQ, Politecnico di Milano, Prometeia, Simon-Kucher e Swg dedicati a scenario economico, dinamiche comportamentali del consumatore e nuove sfide per la filiera Idm-Gdo. Per la distribuzione moderna interverranno esponenti di primo piano di Aldi, Carrefour Italia, Conad, Coop Italia, Crai e Selex. Acqua & Sapone, Gruppo Poli (Agorà Network) e Gruppo VéGé saranno coinvolti nel dibattito della sessione di apertura, che si concluderà con una testimonianza di Tesco.