Giovedì 23 ottobre alle ore 10,15, in modalità streaming, verrà presentato Italian Agrifood Technology for Africa, un progetto che mira a realizzare una rete di imprese italiane delle filiere dell’agrifood che intendono allargare la propria area di business nei Paesi dell’Africa subsahariana.

Partecipano alla conferenza di presentazione: Renzo Piraccini (Piraccini Agrifood Consulting), Luca Alinovi (Agronomo - Nairobi, Kenya) e Carlo Baroni (Manager Esperto Agritech - Dakar, Senegal).

Dopo l’esperienza di Macfrut una nuova sfida, dunque, per Piraccini che, durante i suoi anni alla guida di Cesena Fiera e del salone internazionale della filiera ortofrutticola, ha incentivato con particolare convinzione l'ingresso di buyer africani e le relazioni commerciali con il comparto ortofrutticolo africano.





