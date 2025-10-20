Italian Agrifood Technology for Africa
Giovedì presentazione del nuovo progetto internazionale di filiera
Giovedì 23 ottobre alle ore 10,15, in modalità streaming, verrà presentato Italian Agrifood Technology for Africa, un progetto che mira a realizzare una rete di imprese italiane delle filiere dell’agrifood che intendono allargare la propria area di business nei Paesi dell’Africa subsahariana.
Partecipano alla conferenza di presentazione: Renzo Piraccini (Piraccini Agrifood Consulting), Luca Alinovi (Agronomo - Nairobi, Kenya) e Carlo Baroni (Manager Esperto Agritech - Dakar, Senegal).
Dopo l’esperienza di Macfrut una nuova sfida, dunque, per Piraccini che, durante i suoi anni alla guida di Cesena Fiera e del salone internazionale della filiera ortofrutticola, ha incentivato con particolare convinzione l'ingresso di buyer africani e le relazioni commerciali con il comparto ortofrutticolo africano.
