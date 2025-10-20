Grana Padano protagonista a Forme 2025

Grana Padano è il formaggio Dop più consumato nel mondo e simbolo di un meraviglioso territorio tra il mare Adriatico e i laghi e le montagne più belli d’Europa, mete di milioni di turisti.Bergamo è una capitale del gusto e dei prodotti caseari, che da dieci anni ad ottobre propone iniziative innovative create dall’associazione The Cheese Valleys Le Tre Signorie Ets e riunite nel programma di “Forme”, in questa edizione affiancato da nuovi eventi, "Cheese Park" delle Città Creative Unesco per la gastronomia e "Forme special edition", dedicata ai formaggi dei territori alpini.

Sono appuntamenti tra i sapori, il saper fare caseario e la valorizzazione delle zone di produzione, che vedono il Consorzio Tutela Grana Padano sponsor ufficiale di Forme 2025 e delle altre manifestazioni e protagonista di degustazioni e incontri e con il pubblico, come la masterclass dedicata ad una degustazione verticale di Grana Padano, in piazza Vecchia sabato 25 ottobre alle ore 10.

“Il buon cibo è il frutto di una cultura diffusa e dell’arte del saper fare che il mondo ci invidia e viene in Italia ad apprezzare", sottolinea il presidente del Consorzio Renato Zaghini. "Ed il Grana Padano DOP svolge ogni giorno il suo ruolo di capofila del sistema delle Indicazioni Geografiche che vale oltre 12 miliardi di euro e con un export di oltre il 51% del suo fatturato pari a 2,2mld fuori Italia, creando uno straordinario biglietto da visita per l’Italia tutta”.

La partnership rinnovata con Forme si armonizza con la campagna di comunicazione rivolta a Milano Cortina 2026, dove il Consorzio di Tutela, sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, lancia un nuovo messaggio: Grana Padano “Fa stare bene” e non si limita a valorizzare il saper fare, ma racconta l’effetto positivo che genera nelle persone e nella società, rafforza il legame tra tradizione, benessere e contemporaneità e lo consacra sempre più ambasciatore del Made in Italy nel mondo.