Chobani, $ 650 milioni per espandersi nel lattiero-caseario
Con questo investimento la società Usa degli yogurt prevede $ 3,8 miliardi di vendite nette quest'anno
La statunitense Chobani, azienda alimentare specializzata nella produzione di yogurt colato, noto anche come "yogurt greco", ha ottenuto un finanziamento di 650 milioni di dollari per alimentare i suoi piani di espansione negli Stati Uniti in particolare nel settore della lavorazione dei prodotti lattiero-caseari. Il nuovo apporto di capitale all'azienda fondata nel 2005 dall'imprenditore turco Hamdi...
