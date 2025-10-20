Cereali: export stabile nei primi 7 mesi

Sulla base dei dati provvisori Istat (leggi notizia EFA News), le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi sette mesi del 2025 sono risultate in diminuzione sia nelle quantità di 232.000 tonnellate (-1,6%), sia nei valori di 26,5 milioni di euro (-0,5%), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Il calo delle quantità importate si deve in par...