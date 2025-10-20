Crai: Giuseppe Cantone nuovo direttore generale

Cambio di casacca per Giuseppe Cantone, che conclude il suo mandato da direttore commerciale di MD, per assumere l'incarico di direttore generale di Crai. Sotto la guida di Cantone, Crai ha attraversato "una fase di forte sviluppo e consolidamento del posizionamento competitivo di MD, contribuendo in modo significativo al rafforzamento dei rapporti con fornitori e clienti e alla crescita profittevole dell’insegna, la terza catena discount del Paese, la seconda a capitale italiano".

MD esprime a Giuseppe Cantone un "sentito ringraziamento per l’impegno, la competenza e la professionalità dimostrati nel corso del suo incarico. I progetti e i risultati conseguiti in questi anni rappresentano una solida base su cui l’azienda continuerà a costruire il proprio percorso di crescita".

In attesa della nuova nomina, MD prosegue il suo cammino sotto la guida del presidente Patrizio Podini, il quale assumerà ad interim la guida della Direzione Commerciale, garantendo la continuità operativa e strategica. "La forza di MD risiede nella sua capacità di evolversi restando fedele ai propri valori fondanti: rispetto, qualità, sostenibilità e inclusione, principi che continuano a guidare ogni decisione e strategia aziendale", si legge in una nota.