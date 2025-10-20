Dazi pasta. UE: "Governo italiano in stretto coordinamento con Bruxelles"

Trattative autonome di Palazzo Chigi sui dazi americani. E' quanto sostiene Lynne Patton, attivista conservatrice legata al movimento Maga, che definisce l'idea "una mossa brillante". Le sue dichiarazioni, diffuse via social, sarebbero passate sostanzialmente inosservate, se non fossero state rilanciate dallo stesso presidente Usa Donald Trump su Truth Social.

Nessuna replica, nel frattempo, da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che, poco prima, aveva inviato un messaggio alla cena di gala della National Italian American Foundation, in cui ringraziava Trump per aver ripristinato la festività del Columbus Day.

Un commento è tuttavia arrivato da un portavoce della Commissione Europea la quale, al momento, starebbe lavorando "in stretto coordinamento con il governo italiano" sul dossier dei possibili dazi Usa sulla pasta.